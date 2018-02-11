"Барселона" впервые с ноября 2016 года не забила в домашнем матче ла лиги

"Барселона", сыграв вничью с "Хетафе" (0:0) в матче 23-го тура чемпионата Испании, впервые за 449 дней ушли с поля в домашней игре на внутренней арене без забитого мяча. В последний раз сине-гранатовые не смогли огорчить соперника в ла лиге на стадионе "Камп Ноу" 19 ноября 2016 года - тогда они сыграли вничью с "Малагой" (0:0).

Напомним, "Барселона" после 23 туров занимает первое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 59 очков. В активе занимающего вторую строчку "Атлетико" на 7 очков меньше.