"Барселона" впервые проиграла в ла лиге со 2 октября прошлого года

Поражение в матче 27-го тура чемпионата Испании от "Депортиво" (1:2) стало для "Барселоны" первым во внутреннем первенстве со 2 октября минувшего года. Тогда каталонцы так же в гостях уступили "Сельте" (3:4).
Кроме того, "Барселона" впервые уступила в матче, в котором забитым мячом отличился нападающий Луис Суарес. До этого сине-гранатовые выиграли 66 из 72 встреч, в которых отличался уругваец, еще шесть игр завершились вничью.
диванный эксперт номер один
отдохнули пацаны
21:02
werder63
ШЕЛЬМУ-то метит! Липовые победы (как над ПСЖ) ВСЕГДА боком выйдут!
20:47
fifa_guru
Карма что-ли? в прошлые сезоны Депортиво по 6-8 мячей забивали топы
20:44
П_о_в_а_р
Читалось.
20:22