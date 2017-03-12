20:19 | ФУТБОЛ — Испания

"Барселона" впервые проиграла в ла лиге со 2 октября прошлого года

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Поражение в матче 27-го тура чемпионата Испании от "Депортиво" (1:2) стало для "Барселоны" первым во внутреннем первенстве со 2 октября минувшего года. Тогда каталонцы так же в гостях уступили "Сельте" (3:4).

Кроме того, "Барселона" впервые уступила в матче, в котором забитым мячом отличился нападающий Луис Суарес. До этого сине-гранатовые выиграли 66 из 72 встреч, в которых отличался уругваец, еще шесть игр завершились вничью.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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