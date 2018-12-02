"Барселона" - "Вильярреал": Луис Суарес не попал в заявку на матч

Стал известен состав "Барселоны" на матч 14-го тура ла лиги против "Вильярреала". Форвард каталонцев Луис Суарес из-за травмы не попал в заявку на игру. На позиции "ложной девятки" выйдет капитан команды Лионель Месси.

Полностью состав "Барсы" выглядит следующим образом: Тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич, Бускетс, Видаль, Коутинью, Месси, Дембеле. Запасные - Пенья, Д. Суарес, Малком, Эль-Хаддади, Аленья, Миранда, Мовилья.

"Барселона" - "Вильярреал": чемпионат Испании, 14-й тур, 2 декабря 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.30 (время московское)