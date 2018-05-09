"Барселона" - "Вильярреал". Клуб Черышева пропустил 5 голов

"Барселона" разгромила "Вильярреал" в матче 34-го тура чемпионата Испании - 5:1. Лидер атак каталонцев Лионель Месси забил 34-й гол в ла лиге. В составе гостей первый тайм провел российский хавбек Денис Черышев.

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34-й тур

"Барселона" - "Вильярреал" - 5:1 (3:0)

Голы: Филиппе Коутинью, 11 (1:0). Паулинью, 16 (2:0). Месси, 45 (3:0). Сансоне, 54 (3:1). Дембеле, 87 (4:1). Дембеле, 90+3 (5:1).

"Барселона": Силлессен, Семеду, Пике (Мина, 80), Фермален, Динь, Паулинью, Бускетс (Ракитич, 65), Иньеста (Луис Суарес, 61), Дембеле, Месси, Филиппе Коутинью.

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Хауме, Самуэль Кастильехо, Тригерос (Фуэго, 57), Эрнандес, Пабло Форнальс, Черышев (Сансоне, 46), Бакка (Энес Унал, 70).

Предупреждения: Виктор Руис, 44. Фуэго, 72. Марио Гаспар, 82.

Судья: Санчес Мартинес.

9 мая. Барселона. Стадион "Camp Nou".