"Барселона" - "Вильярреал": Черышев сыграет с первых минут

Названы составы на перенесенный матч 34-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Вильярреал". Российский полузащитник гостей Денис Черышев начнет матч в стартовом составе.

"Барселона": Силлессен – Семеду, Пике, Фермален, Динь – Паулинью, Бускетс, Иньеста – Дембеле, Месси, Филиппе Коутинью.

"Вильярреал": Серхио Асенхо – Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Виктор Руис, Хауме – Эрнандес, Тригерос – Самуэль Кастильехо, Пабло Форнальс, Черышев – Бакка.

Матч "Барселона" – "Вильярреал" начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.