03:55 | ФУТБОЛ — Испания

"Барселона" ведет поиски игрока на замену Видалю

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Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике сообщил, что клуб ведет поиски игрока на замену защитника Алейша Видаля, который получил серьезную травму лодыжки в матче с "Алавесом" (6:0) и выбыл на пять месяцев. Несмотря на то, что трансферное окно уже закрыто, регламент турнира позволяет команде подписать игрока в таком случае.

- Видаль начал процесс восстановления, - приводит Marca слова Энрике. - Первый этап длится очень долго, что раздражает футболиста. Мы потеряли Видаля и теперь должны думать над тем, кем его заменить. У нас не такой широкий состав, поэтому постараемся найти кого-нибудь ему на замену.

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Материалы REN-TV

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