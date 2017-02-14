"Барселона" ведет поиски игрока на замену Видалю

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике сообщил, что клуб ведет поиски игрока на замену защитника Алейша Видаля, который получил серьезную травму лодыжки в матче с "Алавесом" (6:0) и выбыл на пять месяцев. Несмотря на то, что трансферное окно уже закрыто, регламент турнира позволяет команде подписать игрока в таком случае.

- Видаль начал процесс восстановления, - приводит Marca слова Энрике. - Первый этап длится очень долго, что раздражает футболиста. Мы потеряли Видаля и теперь должны думать над тем, кем его заменить. У нас не такой широкий состав, поэтому постараемся найти кого-нибудь ему на замену.