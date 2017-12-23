"Барселона" в восьмой раз разгромила "Реал" в Мадриде

"Барселона" в восьмой раз в истории сумела разгромить "Реал" в гостевом официальном матче. В шестой раз каталонцы добились крупной успеха в игре чемпионата, еще по разу каталонцы унижали принципиальнейшего соперника в Кубке Испании и Кубке лиги.
Для сравнения "Реал" лишь трижды громил "Барселону" в столице Каталонии, причем в последний раз это произошло в январе 1963 года. (Кирилл БУРДАКОВ)
Крупные гостевые победы "Барселоны" в Класико:
|
Дата
|
Турнир
|
Матч
|
18.04.1926
|
Кубок
|
Реал – Барселона – 1:5
|
17.02.1974
|
Чемпионат
|
Реал – Барселона – 0:5
|
02.09.1984
|
Чемпионат
|
Реал – Барселона – 0:3
|
21.05.1986
|
Кубок лиги
|
Реал – Барселона – 0:4
|
19.11.2005
|
Чемпионат
|
Реал – Барселона – 0:3
|
02.05.2009
|
Чемпионат
|
Реал – Барселона – 2:6
|
21.11.2015
|
Чемпионат
|
Реал – Барселона – 0:4
|
23.12.2017
|
Чемпионат
|
Реал – Барселона – 0:3
SPFAN
Сколько классов окончил автор?
20:57
Andrey6201
Бурдаков, ты реальный дебил! В школе считать не научили?
20:17