20:14 | Футбол — Испания

"Барселона" в восьмой раз разгромила "Реал" в Мадриде

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"Барселона" в восьмой раз в истории сумела разгромить "Реал" в гостевом официальном матче. В шестой раз каталонцы добились крупной успеха в игре чемпионата, еще по разу каталонцы унижали принципиальнейшего соперника в Кубке Испании и Кубке лиги.

Для сравнения "Реал" лишь трижды громил "Барселону" в столице Каталонии, причем в последний раз это произошло в январе 1963 года. (Кирилл БУРДАКОВ)

Крупные гостевые победы "Барселоны" в Класико:

Дата

Турнир

Матч

18.04.1926

Кубок

Реал – Барселона – 1:5

17.02.1974

Чемпионат

Реал – Барселона – 0:5

02.09.1984

Чемпионат

Реал – Барселона – 0:3

21.05.1986

Кубок лиги

Реал – Барселона – 0:4

19.11.2005

Чемпионат

Реал – Барселона – 0:3

02.05.2009

Чемпионат

Реал – Барселона – 2:6

21.11.2015

Чемпионат

Реал – Барселона – 0:4

23.12.2017

Чемпионат

Реал – Барселона – 0:3
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КОММЕНТАРИИ (2)
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SPFAN

Сколько классов окончил автор?

20:57

Andrey6201

Бурдаков, ты реальный дебил! В школе считать не научили?

20:17