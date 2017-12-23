"Барселона" в восьмой раз разгромила "Реал" в Мадриде

"Барселона" в восьмой раз в истории сумела разгромить "Реал" в гостевом официальном матче. В шестой раз каталонцы добились крупной успеха в игре чемпионата, еще по разу каталонцы унижали принципиальнейшего соперника в Кубке Испании и Кубке лиги.

Для сравнения "Реал" лишь трижды громил "Барселону" в столице Каталонии, причем в последний раз это произошло в январе 1963 года. (Кирилл БУРДАКОВ)

Крупные гостевые победы "Барселоны" в Класико: