"Барселона" в третий раз подряд выиграла Кубок Испании

В финале Кубка Испании "Барселона" обыграла "Алавес" – 3:1. По голу у сине-гранатовых забили Лионель Месси, Неймар и Пако Алькасер. Отметим, что для каталонцев этот трофей стал первым в этом году и вторым в сезоне, если считать Суперкубок страны, разыгранный в августе 2016-го.

"Барселона" стала обладателем Кубка в рекордный 29-й раз в своей истории и в третий раз подряд. Отметим, что эта игра стала последней на "Висенте Кальдероне". Также это последний матч для Луиса Энрике у руля сине-гранатовых - этим летом 47-летний специалист покинет команду.

Кубок Испании

Финал

"Барселона" – "Алавес" – 3:1 (3:1)

Голы: Месси, 30 (1:0). Эрнандез, 33 (1:1). Неймар, 45 (2:1). Пако Алькасер, 45+3 (3:1).

"Барселона": Силлессен, Маскерано (Андре Гомиш, 11), Пике, Юмтити, Жорди Альба, Ракитич (Алейш Видаль, 83), Бускетс, Иньеста, Месси, Пако Алькасер, Неймар.

"Алавес": Пачеко, Кико, Эли, Карлос Вигарай, Феддаль, Эрнандез (Ромеро, 79), Мендес (Камараса, 59), Льоренте, Ману Гарсия, Ибаи Гомес (Собрино, 60), Дейверсон.

Предупреждения: Мендес, 16. Ману Гарсия, 39. Юмтити, 42. Эли, 49. Собрино, 76. Месси, 76. Иньеста, 76. Дейверсон, 88.

Судья: Клос Гомес.

27 мая. Мадрид. Стадион "Висенте Кальдерон".

Трансляция матча "Барселона" - "Алавес"