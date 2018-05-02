"Барселона" в преддверии класико вспомнила "уничтожение" "Реала" 9-летней давности

Пресс-служба "Барселоны" в преддверии матча 36-го тура чемпионата Испании против "Реала" вспомнила класико 9-летней давности. Тогда каталонцы разгромили мадридцев со счетом 6:2. Ролик с нарезкой голов той встречи подписан так: "Сегодня 9 лет назад".

Напомним, что в ближайшем матче "Барселона" сыграет уже в ранге чемпионов Испании этого сезона. "Реал", вчера сыграв вничью с "Баварией" (2:2), третий год подряд вышел в финал Лиги чемпионов (в двух из них победил).