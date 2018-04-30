"Барселона" в понедельник проведет чемпионский парад

"Барселона" в понедельник, 30 апреля, проведет чемпионский парад, посвященный завоеванному в этом сезоне золотому дублю. Об этом сообщается в официальном Твиттере клуба.

Напомним, что "Барселона" досрочно оформила чемпионство в первенстве Испании, обыграв "Депортиво" в рамках 35-го тура чемпионата (4:2) и став недосягаемой для своего ближайшего преследователя "Атлетико". Также клуб в этом году выиграл Кубок Испании, разгромив в финале "Севилью" со счетом 5:0.

За три тура до конца чемпионата "Барселона" занимает первое место, набрав 86 очков, тогда как в активе у "Атлетико" только 75.