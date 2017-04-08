"Барселона" в меньшинстве проиграла "Малаге"

"Малага" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании победила "Барселону" – 2:0. Отметим, что с 65-й минуты каталонцы действовали в меньшинстве – с поля был удален Неймар.
Подопечные Луису Энрике не сумели воспользоваться шансом догнать "Реал" в турнирной таблице и по-прежнему отстают от "Королевского клуба" на три очка. При этом команда Зинедина Зидана провела на одну встречу меньше.
Чемпионат Испании
Ла лига
31-й тур
"Малага" – "Барселона" – 2:0 (1:0)
Голы: Рамирес, 32 (1:0). Хони, 90 (2:0).
"Малага": Камени, Росалес, Льоренте, Эрнандес, Рикка, Аньор (Пеньяранда, 67), Ресио, Камачо, Пабло Форнальс, Хуан Карлос (Хони, 84), Рамирес (Шарлес, 77).
"Барселона": тер Штеген, Маскерано, Юмтити, Матье (Серхи Роберто, 46), Жорди Альба, Бускетс, Д.Суарес (Иньеста, 46), Андре Гомиш (Пако Алькасер, 61), Месси, Л.Суарес, Неймар.
Предупреждения: Жорди Альба, 8. Неймар, 27. Юмтити, 33. Рикка, 37. Ресио, 45. Пеньяранда, 69. Хуан Карлос, 82. Маскерано, 87.
Удаление: Неймар (Барселона), 65.
Судья: Хиль Мисано.
8 апреля. Малага. La Rosaleda.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/
Flamenco
энрике не может мотивировать команду!!! Все, в этом году Барса вне игры!!! Бутсы золотые и то Левандовский заберет скоро!! Кругом одни разочарование!!!!
00:35
Месси - лучший распасовщик в ист
Последняя победа Реала в Ла Лиги была в сезоне 2011-2012. Сколько смытого в унитазе дерьма утекло с тех пор по канализации... 2012-2013-Барса, 2013-2014-Атлетико. 2014-2015, 2015-2016 -Барса
00:22
Месси - лучший распасовщик в ист
баламошка Сколько можно выигрывать? Лучше Реалу уступить, вот кто реально без побед годами
00:17
Inside28
Реал купил судью, а Эноике снова не смог ничего перестроить по ходу матча. С таким нападением и "Насухую" отбегать матч?????????!!!!!!!!! Что творится с Аргентиной и Барсой -- продувают там, где должны проходить без вопросов. Кристика сегодня уснёт спокойно - его Реал не догнали. Но в ЛЧ - ВЫБЬЮТ!
00:11
П_о_в_а_р
Луческу мог бы возглавить больше чем клуп, имхо. Ну или Лёнчик.
00:10
Flamenco
ПОЕЗД УШЁЛ!!! РЕАЛ К СОЖАЛЕНИЮ ЧЕМПИОН! СПАСИБО ЗА ВСЕ ЭТО ЭНРИКЕ, чтоб ты провалился!!!
00:05
баламошка
Теперь полгода придётся слушать плач маленьких барсеножек) Миллионы малышков по всему миру будут хныкать и пищать как комарики. Не переживайте, выиграете чемп в следующем году. Или через год. Или через два. Или через три.
00:05
Месси - лучший распасовщик в ист
Месси такие пасы раздавал, на блюдичке с белоой каемочкой. Разжевывал в рот клал, оставалось только проглатить. И до пропущенного гола и после удаления Неймара. Почему никто не забил я так и не понял.Кстати петушок все как всегда портит, на себя играет, себя любит, пасы не дает, жадина и эгоист похуже Роанлду, оба игроки, играющие на себя.Он никакой не претендент на холотой мяч, вот очередное доказательство, Месси на поле остался, а этот захотел уйти с поля. Все равно еще ничего не потеряно. Нужно Реал обыгрывать и надеяться на поражение Реала еще от кого-нибудь
00:01
tolkopositiv
Барсу судьи в этом сезоне не раз засуживали, но чтобы так откровенно прибивать в такой момент - ну это просто свинство. И к сожалению в который раз обделался в штаны Луис Энрике: Тактика "абы чего не случилось" - явно не для Барсы, и уж после ПСЖ все карты тебе в руки. Но - опять на те же грабли.
23:53 8 апреля
shpasic
тоже в антифутбол играли?
23:49 8 апреля