"Барселона" в меньшинстве проиграла "Малаге"

"Малага" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании победила "Барселону" – 2:0. Отметим, что с 65-й минуты каталонцы действовали в меньшинстве – с поля был удален Неймар.

Подопечные Луису Энрике не сумели воспользоваться шансом догнать "Реал" в турнирной таблице и по-прежнему отстают от "Королевского клуба" на три очка. При этом команда Зинедина Зидана провела на одну встречу меньше.

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31-й тур

"Малага" – "Барселона" – 2:0 (1:0)

Голы: Рамирес, 32 (1:0). Хони, 90 (2:0).

"Малага": Камени, Росалес, Льоренте, Эрнандес, Рикка, Аньор (Пеньяранда, 67), Ресио, Камачо, Пабло Форнальс, Хуан Карлос (Хони, 84), Рамирес (Шарлес, 77).

"Барселона": тер Штеген, Маскерано, Юмтити, Матье (Серхи Роберто, 46), Жорди Альба, Бускетс, Д.Суарес (Иньеста, 46), Андре Гомиш (Пако Алькасер, 61), Месси, Л.Суарес, Неймар.

Предупреждения: Жорди Альба, 8. Неймар, 27. Юмтити, 33. Рикка, 37. Ресио, 45. Пеньяранда, 69. Хуан Карлос, 82. Маскерано, 87.

Удаление: Неймар (Барселона), 65.

Судья: Хиль Мисано.

8 апреля. Малага. La Rosaleda.