"Барселона" в мае объявит о продлении контракта с Месси

Переговоры между "Барселоной" и нападающим Лионелем Месси близки к завершению, утверждает Cadena Ser. По информации источника, в следующем месяце каталонцы объявят о заключении нового контракта с 29-летним аргентинцем. Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано на 5 лет. Нынешний контракт игрока действует до 2018 года.

В текущем сезоне Лионель Месси, который всю свою профессиональную карьеру играет за "Барселону", принял участие в 40 матчах, забил 41 гол и сделал 15 голевых передач во всех турнирах.