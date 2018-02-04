"Барселона" в каталонском дерби установила клубный рекорд

"Барселона", сыграв вничью с "Эспаньолом" (1:1) в матче 22-го тура чемпионата Испании, обновила рекорд клуба по количеству матчей без поражений в национальном первенстве. После завершения каталонского дерби в активе команды Эрнесто Вальверде 22 игры подряд без поражений (18 побед, 4 ничьих).

Напомним, сине-гранатовые занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 58 очков. У занимающего вторую строчку "Атлетико" 46 баллов и игра в запасе.