20:20 | Футбол — Испания

"Барселона" в каталонском дерби установила клубный рекорд

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"Барселона", сыграв вничью с "Эспаньолом" (1:1) в матче 22-го тура чемпионата Испании, обновила рекорд клуба по количеству матчей без поражений в национальном первенстве. После завершения каталонского дерби в активе команды Эрнесто Вальверде 22 игры подряд без поражений (18 побед, 4 ничьих).

Напомним, сине-гранатовые занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 58 очков. У занимающего вторую строчку "Атлетико" 46 баллов и игра в запасе. 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Iron Beast

Дебилы! У "Барсы" были и более затяжные серии. А эта - со старта чемпионата. Но в сэ не видят разницы.

21:57

Женек10

баламошка твой мозг слабее чем у чмоки... а это прискорбно

20:59

Спринт

Не может быть у ФК "Атлетико" 46 баллов, по определению. Нет в футболе баллов, это не гимнастика. Дилетантство на сайте "С-Э" просто зашкаливает.

20:26

баламошка

В следующем сезоне Реал купит Неймара и Кейна, а Меська с Иньестой скопытятся от старости, и шта тогда будут делать барсеножки?! А?!

20:24