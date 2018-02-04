"Барселона" в каталонском дерби установила клубный рекорд

"Барселона", сыграв вничью с "Эспаньолом" (1:1) в матче 22-го тура чемпионата Испании, обновила рекорд клуба по количеству матчей без поражений в национальном первенстве. После завершения каталонского дерби в активе команды Эрнесто Вальверде 22 игры подряд без поражений (18 побед, 4 ничьих).
Напомним, сине-гранатовые занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 58 очков. У занимающего вторую строчку "Атлетико" 46 баллов и игра в запасе.
Valverde’s Barca out here making history. 🔵🔴 pic.twitter.com/hNSOzU1reg– B/R Football (@brfootball) 4 февраля 2018 г.
Iron Beast
Дебилы! У "Барсы" были и более затяжные серии. А эта - со старта чемпионата. Но в сэ не видят разницы.
21:57
Женек10
баламошка твой мозг слабее чем у чмоки... а это прискорбно
20:59
Спринт
Не может быть у ФК "Атлетико" 46 баллов, по определению. Нет в футболе баллов, это не гимнастика. Дилетантство на сайте "С-Э" просто зашкаливает.
20:26
баламошка
В следующем сезоне Реал купит Неймара и Кейна, а Меська с Иньестой скопытятся от старости, и шта тогда будут делать барсеножки?! А?!
20:24