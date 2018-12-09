"Барселона" в каталонском дерби разгромила "Эспаньол", Месси сделал дубль

"Барселона" в матче 15-го тура чемпионата Испании обыграла "Эспаньол" - 4:0. Два мяча в этой игре забил Лионель Месси. Он стал первым игроком, которому удалсь забить более 10 голов в 13 сезонах примеры подряд. Еще по одному мячу на счет Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

"Барса" набрала 31 очко и лидрует в турнирной таблице. "Севилья" и "Атлетико" отстают от каталонцев на 3 очка.

Чемпионат Испании

Лига 1

15-й тур

"Эспаньол" - "Барселона" - 0:4 (0:3)

Голы: Месси, 17 (0:1). Дембеле, 26 (0:2). Л.Суарес, 45 (0:3). Месси, 65 (0:4).

"Эспаньол": Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Давид Лопес, Дуарте, Виктор Санчес, Дардер (Гранеро, 74), Рока, Мелендо (Серхио Гарсия, 63), Перес (Леу Баптистан, 59), Борха Иглесиас.

"Барселона": тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Семеду, Лангле, Ракитич (Д.Суарес, 82), Видаль, Бускетс, Месси, Л.Суарес (Эль-Хаддади, 79), Дембеле (Коутинью, 68).

Предупреждение: Вила, 79.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

8 декабря. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион "RCDE Stadium (Power8)".