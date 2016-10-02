"Барселона" в гостях уступила "Сельте"

"Барселона" в гостевом матче 7-го тура чемпионата Испании проиграла "Сельте" – 3:4. Отметим, что после первого тайма хозяева вели в счете 3:0. В составе "Сельты" голами отметились Пионе Систо, Яго Аспас и Пабло Эрнандес, еще один мяч в свои ворота забил Жереми Матье. У "Барселоны" дубль отметил Жерар Пике, а также с пенальти отличился Неймар.
Отметим, что в прошлом сезоне в рамках чемпионата Испании "Сельта" также дома обыграла "Барселону", нанеся команде Луиса Энрике последнее на данный момент разгромное поражение (4:1).
Благодаря этому успеху команда из Виго набрала 10 очков. В активе "Барселоны" по-прежнему 13 баллов, каталонцы занимают в таблице четвертое место и отстают от лидирующих "Атлетико" и "Реала" на два очка.
Чемпионат Испании
Ла Лига
7-й тур
"Сельта" - "Барселона" - 4:3 (3:0)
Голы: Систо, 22 (1:0). Аспас, 31 (2:0). Матье, 33 - в свои ворота (3:0). Пике, 58 (3:1). Неймар, 64 - с пенальти (3:2). Эрнандес, 77 (4:2). Пике, 87 (4:3).
"Сельта": Серхио Альварес, Ронкалья, Кабраль, Гомес, Мальо, Систо, Васс (Хонни, 83), Радоя, Эрнандес, Бонгонда (Диас, 63), Аспас (Гвидетти, 88).
"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Матье, Пике, Жорди Альба (Пако Алькасер, 81), Андре Гомиш, Бускетс (Д.Суарес, 76), Рафинья (Иньеста, 46), Арда Туран, Л.Суарес, Неймар.
Предупреждения: Бускетс, 45. Мальо, 63. Пике, 74. Л.Суарес, 88.
Судья: Виканди Гарридо.
2 октября. Виго. Стадион Balaidos.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/
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00:59
alex221083
kim-1965 зенит без судейки иванова ничто!
00:37
Мух
йа оршавен________ Да не в Энрике дело... Иньеста 3 дня назад провёл целый матч, ему не 20 лет... всё правильно делает тренер, ротация необходима... да и победили бы сегодня, если бы Штеген хотел конечно...
00:30
kim-1965
Барселона не прошла испытание Сельтой, как Спартак Зенитом.
00:11
Flamenco
ЭНРИКЕ - КОЗЁЛ.......... бывший игрок Среала
00:06
йа оршавен
мне вот интересно послушать Энрике, который в последних матчах откровенно чудит со стартовыми составами и заменами. на каком основании он оставляет главного плеймейкера на лавке в матче с противником, от которого год назад уехали после 4-1
23:56 2 октября
Мух
Штеген конечно отжигал, 2 гола привёз... Хороший вратарь, но сколько можно привозить то?
23:47 2 октября