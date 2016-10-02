"Барселона" в гостях проиграла "Сельте"

"Барселона" в гостевом матче 7-го тура чемпионата Испании проиграла "Сельте" – 3:4. Отметим, что после первого тайма хозяева вели в счете 3:0. В составе "Сельты" голами отметились Пионе Систо, Яго Аспас и Пабло Эрнандес, еще один мяч в свои ворота забил Жереми Матье. У "Барселоны" дубль отметил Жерар Пике, а также с пенальти отличился Неймар.

Отметим, что в прошлом сезоне в рамках чемпионата Испании "Сельта" также дома обыграла "Барселону", нанеся команде Луиса Энрике последнее на данный момент разгромное поражение (4:1).

Благодаря этому успеху команда из Виго набрала 10 очков. В активе "Барселоны" по-прежнему 13 баллов, каталонцы занимают в таблице четвертое место и отстают от лидирующих "Атлетико" и "Реала" на два очка.

Чемпионат Испании

Ла Лига

7-й тур

"Сельта" - "Барселона" - 4:3 (3:0)

Голы: Систо, 22 (1:0). Аспас, 31 (2:0). Матье, 33 - в свои ворота (3:0). Пике, 58 (3:1). Неймар, 64 - с пенальти (3:2). Эрнандес, 77 (4:2). Пике, 87 (4:3).

"Сельта": Серхио Альварес, Ронкалья, Кабраль, Гомес, Мальо, Систо, Васс (Хонни, 83), Радоя, Эрнандес, Бонгонда (Диас, 63), Аспас (Гвидетти, 88).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Матье, Пике, Жорди Альба (Пако Алькасер, 81), Андре Гомиш, Бускетс (Д.Суарес, 76), Рафинья (Иньеста, 46), Арда Туран, Л.Суарес, Неймар.

Предупреждения: Бускетс, 45. Мальо, 63. Пике, 74. Л.Суарес, 88.

Судья: Виканди Гарридо.

2 октября. Виго. Стадион "Balaidos".

Трансляция матча "Сельта" - "Барселона"