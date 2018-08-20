"Барселона" в 1-м туре ла лиги держала на скамейке игроков на сумму в 294 миллиона евро

"Барселона" побила собственный рекорд на самую дорогую скамейку запасных в 1-м туре чемпионата Испании против "Алавеса" (3:0), сообщает Marca. В стартовом матче ла Лиги Эрнесто Вальверде оставил в запасе каталонцев игроков, стоимость которых в сумме составляет 294 миллиона евро.

Это более чем в два раза больше предыдущего рекорда (131 миллион). На скамейке запасных остались: Яспер Силлессен (13 миллионов), Фелипе Коутинью (155), Малком (41), Клеман Лангле (35), Артур (31), Артуро Видаль(19) и Рафинья (воспитанник клуба).

Также "Барселона" продолжает проявлять интерес к полузащитнику и капитану "Манчестер Юнайтед" Полю Погба. Сине-гранатовые предлагали за хавбека 50 миллионов фунтов (55,6 миллиона евро).