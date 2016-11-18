"Барселона" уже нашла сменщика для Луиса Энрике?

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике вновь отклонил предложение клуба о продлении контракта. Согласно изданию La Vanguardia, руководство команды хотело бы продлить со специалистом соглашение, истекающее летом 2017 года, но Энрике не хочет торопиться в этом вопросе и предлагает вернуться к обсуждению контракта весной.

В "Барселоне" обеспокоены нежеланием тренера продлить контракт, в связи с чем в клубе уже разработали план Б, согласно которому в случае ухода Энрике сине-гранатовых возглавит Хуан Карлос Унсуэ, ныне являющийся помощником главного тренера.