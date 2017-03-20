08:22 | ФУТБОЛ — Испания

"Барселона" уверена, что Иньеста подпишет новый контракт

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Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес выразил уверенность в том, что полузащитник Андрес Иньеста подпишет новый контракт с клубом. Ранее сообщалось, что хавбек, отказался от соглашения, по которому бы он зарабатывал 35 миллионов евро в год и имел возможность играть за каталонцев только в домашних матчах.

- Нам хочется, чтобы Иньеста выступал в составе "Барселоны" на протяжении долгих лет, но окончательное решение будет за ним, - приводит Marca слова Иньесты. - Надеюсь, оно будет принято в ближайшее время. Не сомневаюсь, что он подпишет новый контракт.

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Материалы REN-TV

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