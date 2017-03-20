"Барселона" уверена, что Иньеста подпишет новый контракт

Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес выразил уверенность в том, что полузащитник Андрес Иньеста подпишет новый контракт с клубом. Ранее сообщалось, что хавбек, отказался от соглашения, по которому бы он зарабатывал 35 миллионов евро в год и имел возможность играть за каталонцев только в домашних матчах.

- Нам хочется, чтобы Иньеста выступал в составе "Барселоны" на протяжении долгих лет, но окончательное решение будет за ним, - приводит Marca слова Иньесты. - Надеюсь, оно будет принято в ближайшее время. Не сомневаюсь, что он подпишет новый контракт.