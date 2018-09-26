"Барселона" уступила "Леганесу", потерпев первое поражение в чемпионате Испании

"Барселона" уступила "Леганесу" в матче 6-го тура чемпионата Испании (1:2). Голом в составе сине-гранатовых отметился полузащитник Филиппе Коутинью, у хозяев поля отличились нападающий Набиль Эль-Жар и хавбек Оскар Родригес.

Чемпионат Испании

Лига 1

6-й тур

"Леганес" - "Барселона" - 2:1 (0:1)

Голы: Коутинью, 12 (0:1). Эль-Жар, 52 (1:1). Оскар Родригес, 53 (2:1).

"Леганес": Куэльяр, Хуанфран, Бустинса, Рауль Гарсия, Тарин, Сильва, Эль-Жар (Ньом, 86), Весга (Мерино, 82), Рубен Перес, Оскар Родригес (Херард Гумбау, 74), Эн-Несири.

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Фермален (Жорди Альба, 70), Ракитич, Бускетс, Коутинью, Эль-Хаддади (Суарес, 61), Месси, Дембеле (Малком, 71).

Предупреждения: Рубен Перес, 40. Бустинса, 49. Юмтити, 60. Фермален, 64. Ньом, 88. Эн-Несири, 90+2.

Судья: Ундиано Мальенко (Испания).

26 сентября. Леганес. Стадион "Estadio Municipal de Butarque".

Все о чемпионате Испании - здесь