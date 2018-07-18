"Барселона" установила рекорд по выручке и планирует дойти до миллиарда евро

"Барселона" на своем официальном сайте опубликовала данные о выручке по итогам сезона-2017/18. Она составила рекордные в истории клуба 914 миллионов евро. Операционная прибыль составила 32 миллиона, а чистая прибыль – 13 миллионов после уплаты налогов.

Показатель EBITDA, доналоговой прибыли, составил 177 миллионов евро. Совет клуба положительно оценил окончательный баланс организации. В соответствии со стратегическим планом "Барселона" собирается достичь отметки в один миллиард евро дохода к 2021 году. Напомним, что в прошлом году каталонцы заработали 708 миллионов евро.