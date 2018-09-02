"Барселона" – "Уэска": прямой эфир, трансляция – в 21.30 (видео)

В этот уик-энд пройдет третий тур чемпионат Испании по футболу среди команд ла лиги. И в гости к чемпионской "Барселоне" приедет дебютант ла лиги "Уэска". Каталонский клуб наряду с "Реалом" традиционно лидирует в чемпионате – две победы в двух играх, а команда из Eçrb сенсационно хорошо начала чемпионат, набрав четыре очка в двух первых играх. Будет ли еще одна сенсация? Воскресный матч состоится на арене "Ноу Камп", стартовый свисток прозвучит – в 19.30 по Москве. "СЭ" в новом сезоне в полном объеме показывает чемпионат Испании с русскими комментариями, поэтому наши читатели смогут смотреть все игры серии в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

В то же время "СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Барселона" – "Уэска" – в матч-центре сайта.

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"Барселона" – "Уэска": прямой эфир