"Барселона" – "Уэска": прямая трансляция – в 19.00 (ВИДЕО)

В этот уик-энд состоится 3-й тур чемпионата Испании по футболу. И в гости к "Барселоне" приедет дебютант ла лиги "Уэска". Гости удивительно хорошо для дебютанта начали чемпионат – четыре очка в двух матчах. Смогут ли они снова удивить? "Барса" по традиции уверенно начала чемпионат – шесть очков в два матча. Сегодняшняя встреча состоится на стадионе "Ноу Камп" и начнется в 19.00 по Москве. Также, напомним, "СЭ" в новом сезоне будет полностью показывать чемпионат Испании, поэтому наши пользователи смогут смотреть все игры ла лиги в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

В то же время "СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Барселона" – "Уэска" – в матч-центре сайта.

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"Барселона" – "Уэска": прямой эфир