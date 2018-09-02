"Барселона" - "Уэска": видеотрансляция матча - в 19.30

В матче 3-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 2 сентября, встречаются "Барселона" и "Уэска". Игра ла лиги на стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии начнется в 19.30 по московскому времени.

"Барселона" стартовала с двух побед с разностью мячей 4-0. На прошлой неделе сине-гранатовые в гостях обыграли "Вальядолид" – 1:0, а до этого дома разгромили "Алавес" – 3:0. У "Уэски" – 4 очка после победы в гостях над "Эйбаром" – 2:1 и ничьей на выезде с "Атлетиком" – 2:2.

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"Барселона" – "Уэска": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 3-й тур, 2 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.30 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей