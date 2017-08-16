"Барселона" требует опровергнуть слухи о личной выгоде Бартомеу от трансфера Паулинью

"Барселона" на своем официальном сайте опубликовала заявление относительно публикаций в СМИ о личной выгоде президента испанского клуба Хосепа Бартомеу от трансфера Паулинью из "Гуанчжоу Эвергранд" за 40 миллионов евро. Каталонцы потребовали у авторов публикации опубликовать опровержение.

Напомним, ранее появилась информация, что трансфер 29-летнего бразильца из китайского клуба был выгоден лично Бартомеу - компания ADELTE Group, в которой он занимает пост генерального директора, благодаря этому трансферу могла получить преимущество при тендере от компании Evergrande - владельца клуба из Гуанчжоу.

- "Барселона" не потерпит ложной информации, которая может навредить клубу или его сотрудникам, - говорится в заявлении каталонцев. - Мы требуем понести профессиональную ответственность тех, кто опубликовал непроверенную информацию.

Учитывая ложный характер новости и тот факт, что она подразумевает незаконную деятельность, если СМИ не выпустят опровержение, "Барселона" и ее президент предпримут юридические шаги, в том числе попросят возместить ущерб, нанесенный репутации клуба.