"Барселона" сыграла вничью во втором матче в ла лиге подряд

Сегодня. Барселона. "Барселона" - "Хетафе". Нападающий сине-гранатовых Луис СУАРЕС (на первом плане) против обороны соперника. Фото AFP

"Барселона" дома сыграла вничью с "Хетафе" (0:0) в матче 23-го тура чемпионата Испании. Команда Эрнесто Вальверде во втором матче подряд в национальном первенстве потеряла очки - 4 февраля она ушла от поражения в каталонском дерби с "Эспаньолом" (1:1).

В этой игре состоялся дебют в стартовом составе защитника хозяев поля Йерри Мины. Для полузащитника сине-гранатовых Серхио Бускетса она стала 300-й в национальных первенствах.

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23-й тур

"Барселона" - "Хетафе" - 0:0

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Динь, Мина, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс (Паулинью, 82), Филиппе Коутинью (Иньеста, 62), Месси, Луис Суарес, Пако Алькасер (Дембеле, 63).

"Хетафе": Гуаита, Суарес, Бруно Гонсалес, Джене, Антунеш, Портильо, Фажр, Арамбарри, Сибасаки (Кабрера, 88), Ндиай (Хорхе Молина, 85), Анхель (Фламини, 78).

Предупреждения: Арамбарри, 44. Бускетс, 54. Антунеш, 65. Гуаита, 90+3. Мина, 90+3.

Судья: Фернандес Борбалан.

11 февраля. Барселона. Стадион "Камп Ноу".