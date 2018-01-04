"Барселона" сыграла вничью с "Сельтой" в Кубке Испании, Дембеле вышел впервые с сентября

"Барселона" на выезде сыграла вничью с "Сельтой" (1:1) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. На гол нападающего гостей Хосе Арнаиса хозяева поля ответили точным ударом Пионе Систо.

Отметим, что в матче в Виго впервые с сентября 2017 года на поле вышел нападающий каталонцев Усман Дембеле. Француз восстановился от травмы, полученной им минувшей осенью в игре против "Хетафе".

Напомним, что ответный матч между "Барселоной" и "Сельтой" состоится 11 января на стадионе "Камп Ноу". Начало игры - 23.30 по московскому времени.

Кубок Испании

1/8 финала

Первый матч

"Сельта" - "Барселона" - 1:1 (1:1)

Голы: Арнаис, 15 (0:1). Систо, 31 (1:1).

"Сельта": Альварес, Фонтас, Мальо, Хонни Кастро (Ронкалья, 82), С.Гомес, Васс (Мендес, 68), Лоботка, Хосабед Санчес, Систо (Эмре Мор, 67), Аспас, М.Гомес.

"Барселона": Силлессен, Пике, Фермален, Динь, Алейш Видаль (Серхи Роберто, 76), Семеду, Бускетс, Паулинью (Ракитич, 71), Андре Гомеш, Суарес, Арнаис (Дембеле, 72).

Предупреждения: Фонтас, 26. Андре Гомеш, 64.

Судья: Мартинес Мунуэра.

4 января. Виго. Стадион Balaidos.