"Барселона" сыграла вничью с "Атлетико"

В матче 5-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле сыграла вничью с "Атлетико" – 1:1. На гол Ивана Ракитича гости ответили мячом Анхеля Корреа. Каталонцы после этой осечки занимают третье место в турнирной таблице. "Матрасники" идут четвертыми, отставая на одно очко. Лидирует, напомним, "Реал", еще не проигрывавший в этом сезоне.
Чемпионат Испании
Ла Лига
5-й тур
"Барселона" – "Атлетико" – 1:1 (1:0)
Голы: Ракитич, 41 (1:0). Корреа, 61 (1:1).
"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Маскерано, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс (Андре Гомиш, 51), Иньеста, Месси (Арда Туран, 59), Л.Суарес, Неймар.
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Габи, Ньигес (Фернандо Торрес, 60), Гризманн, Гамейро (Корреа, 60), Феррейра-Карраско (Парти, 73).
Предупреждения: Коке, 54. Гризманн, 67. Парти, 82. Л.Суарес, 84. Филипе Луис, 86. Жорди Альба, 90+2.
Судья: Фернандес Борбалан.
21 сентября. Барселона. Стадион "Ноу Камп".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/
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