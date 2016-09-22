00:49 | ФУТБОЛ — Испания

"Барселона" сыграла вничью с "Атлетико"

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В матче 5-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле сыграла вничью с "Атлетико" – 1:1. На гол Ивана Ракитича гости ответили мячом Анхеля Корреа. Каталонцы после этой осечки занимают третье место в турнирной таблице. "Матрасники" идут четвертыми, отставая на одно очко. Лидирует, напомним, "Реал", еще не проигрывавший в этом сезоне.

Чемпионат Испании

Ла Лига

5-й тур

"Барселона" – "Атлетико" – 1:1 (1:0)

Голы: Ракитич, 41 (1:0). Корреа, 61 (1:1).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Маскерано, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс (Андре Гомиш, 51), Иньеста, Месси (Арда Туран, 59), Л.Суарес, Неймар.

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Габи, Ньигес (Фернандо Торрес, 60), Гризманн, Гамейро (Корреа, 60), Феррейра-Карраско (Парти, 73).

Предупреждения: Коке, 54. Гризманн, 67. Парти, 82. Л.Суарес, 84. Филипе Луис, 86. Жорди Альба, 90+2.

Судья: Фернандес Борбалан.

21 сентября. Барселона. Стадион "Ноу Камп".

Видео опасных моментов и трансляция матча

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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