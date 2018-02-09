"Барселона" сыграет с "Севильей" в финале Кубка Испании

"Барселона" в ответном полуфинальном матче Кубка Испании обыграла на выезде "Валенсию" – 2:0. По голу в этой встрече забили Филиппе Коутинью и Иван Ракитич. Первый матч завершился со счетом 1:0. Каталонцы вышли в финал турнира, где сыграют 21 апреля против "Севильи".

Кубок Испании

1/2 финала

Ответный матч

"Валенсия" – "Барселона" – 0:2 (0:0)

Голы: Филиппе Коутинью, 49 (0:1). Ракитич, 82 (0:2).

"Валенсия": Доменеч, Монтойя, Габриэл Паулиста, Гарай (Везу, 71), Хосе Гайя, Парехо, Кондогбья, Кокелен (Гонсалу Гедеш, 55), Вьетто, Дзадза, Родриго (Солер, 55).

"Барселона": Силлессен, Серхи Роберто, Пике (Й.Мина, 83), Юмтити, Жорди Альба, Андре Гомеш (Филиппе Коутинью, 46), Бускетс, Ракитич, Иньеста (Паулинью, 65), Месси, Луис Суарес.

Предупреждения: Родриго, 34. Дзадза, 75. Парехо, 90+1.

Судья: Ундиано Мальенко.

8 февраля. Валенсия. Стадион "Mestalla".