14:25 | ФУТБОЛ — Испания

"Барселона" сыграет с "Реал Сосьедад" в 1/4 финала Кубка Испании, "Реал" - с "Сельтой"

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Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании, первые матчи которого состоятся 18 и 19 января. Действующий победитель турнира "Барселона" встретится с "Реал Сосьедад", "Реал" сыграет с "Сельтой", "Атлетико" будет противостоять "Эйбар", а "Алькоркон" померится силами с "Алавесом". Ответные встречи будут сыграны 25 и 26 января. Полуфинал турнира состоится в начале февраля, а финал - 27 мая.

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Материалы REN-TV

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