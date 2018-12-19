"Барселона" спустя полгода готова расстаться с Малкомом, которого перехватила у "Ромы"

"Барселона" готова расстаться с нападающим Малкомом, которым интересуются в Китае, утверждает AS. По информации источника, каталонцы согласны отпустить 21-летнего бразильца в "Гуанчжоу Эвергранд" за 65 миллионов евро, чтобы приобрести зимой защитника.

Напомним, "Барселона" приобрела Малкома у "Бордо" минувшим летом. Кроме того, изначально игрок договорился о переходе в "Рому", но каталонцы в последний момент переубедили игрока. Тем не менее, в этом сезоне Малком сыграл всего в 9 матчах.