"Барселона" спаслась от поражения в матче с "Атлетиком"

"Барселона" сыграла вничью с "Атлетиком" (1:1) в матче седьмого тура чемпионата Испании.

На 41-й минуте басков вывел вперед Оскар Де Маркос. На 84-й минуте после передачи от Лионеля Месси сравнял счет Мунир Эль-Хаддади. Отметим, что Месси вышел на замену в начале второго тайма.

"Барса" набрала 14 очков и пока что лидирует в чемпионате Испании. Вторым идет "Реал" у которого на очко меньше и игра в запасе. "Атлетик" на 14-м месте - семь очков.

В следующем туре "Атлетик" примет "Реал Сосьедад", а "Барселона" на выезде сыграет с "Валенсией".

Чемпионат Испании

Примера

7-й тур

"Барселона" - "Атлетик" - 1:1 (0:1)

Голы: Де Маркос, 41 (0:1). Эль-Хаддади, 84 (1:1).

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Серхи Роберто (Бускетс, 51), Ракитич, Видаль (Месси, 55), Дембеле (Эль-Хаддади, 80), Суарес, Коутинью.

"Атлетик": Симон, Де Маркос, Иньиго Мартинес (Ноласкоайн, 23), Альварес, Баленсиага, Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Эчеварриа (Сан-Хосе, 67), Сусаэта, Иньяки Уильямс (Адурис, 79), Берчиче.

Предупреждения: Альварес, 48. Ракитич, 78. Бускетс, 89. Дани Гарсия, 90.

Судья: Хайме Латре (Испания).

29 сентября. Барселона. Стадион "Ноу Камп".

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Турнирная таблица чемпионата.