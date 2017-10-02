"Барселона" созвала внеочередное заседание совета директоров

Сегодня состоится внеочередное заседание совета директоров "Барселоны", сообщает El Mundo Deportivo. Оно было созвано в связи с ситуацией в Каталонии после референдума в регионе по поводу независимости от Испании, который прошел 1 октября. Однако точная причина не называется, о ней будет сообщено в заявлении после заседания.

"Барселона" в этот же день провела матч чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом" (3:0), на который не пустили зрителей. В клубе некоторые игроки и функционеры ранее проявляли активную позицию в отношении референдума, который создал напряженную ситуацию и в футбольном мире Испании.