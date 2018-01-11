"Барселона" согласилась отпустить Маскерано в Китай

"Барселона" согласилась продать полузащитника Хавьера Маскерано китайскому клубу "Хэбэй Чайна Форчун", сообщает sport.es. Сумма сделки по 33-летнему аргентинцу должна составить 10 миллионов евро.

Сам Маскерано настаивал на том, чтобы "Барселона" отпустила его в январе, хотя контракт истекает летом 2019 года. В нынешнем сезоне аргентинец потерял место в составе каталонской команды.