15:21 | Футбол — Испания

"Барселона" согласилась отпустить Маскерано в Китай

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"Барселона" согласилась продать полузащитника Хавьера Маскерано китайскому клубу "Хэбэй Чайна Форчун", сообщает sport.es. Сумма сделки по 33-летнему аргентинцу должна составить 10 миллионов евро.

Сам Маскерано настаивал на том, чтобы "Барселона" отпустила его в январе, хотя контракт истекает летом 2019 года. В нынешнем сезоне аргентинец потерял место в составе каталонской команды.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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makszhernov

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15:30