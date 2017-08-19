"Барселона" собирается купить Ди Марию и Сери, если не договорится о трансферах Коутинью и Дембеле

Руководство "Барселоны" утвердило альтернативные трансферные цели на случай, если не сможет договориться о трансферах нападающего дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле и полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутинью, сообщает sport.es, По информации источника, каталонцы рассматривает в качестве возможного усиления форварда "ПСЖ" Анхеля Ди Марии и хавбека "Ниццы" Жана Мишеля Сери.

Ранее появлялась информация, что в переходе в испанский клуб аргентинского нападающего заинтересован лидер "сине-гранатовых" Лионель Месси.

Напомним, Ди Мария выступает за "ПСЖ" с 2015 года. За два сезона в составе парижан он провел во всех турнирах 87 матчей, забив 28 голов. Ивуарийский хавбек Сери играет за "Ниццу" с 2015 года. Во всех клубных турнирах он сыграл в 91 встрече, забив 11 мячей.