"Барселона" следит за ситуацией Иско в "Реале"

Полузащитник "Реала" Иско находится в сфере интересов "Барселоны", информирует AS. Хавбек отказывается продлевать контракт с мадридским клубом, чем и хочет воспользоваться каталонская сторона. Тем не менее, отмечается, что напрямую из "Реала" в "Барселону" испанец перейти не сможет из-за соответствующего пункта в контракте футболиста.

Ранее сообщалось, что хавбек твердо намерен покинуть клуб. Согласно Jugones, два месяца назад хавбек отклонил предложение о продлении контракта с мадридцами и сообщил руководству клуба, что летом хочет уйти.

Изначально футболист был настроен на продление соглашения с "Королевским клубом", но позже Иско выразил недовольство тем, что "Реал" в период пролонгаций контрактов основных футболистов в начале текущего сезона не обратился со схожим предложением и к нему. Согласно источнику, когда руководство клуба все же обратилось к Иско с предложением продления контракта, он отклонил этот вариант, мотивировав это малой игровой практикой.