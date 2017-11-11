"Барселона" сделала новое предложение "Ливерпулю" по Коутинью

"Барселона" не оставляет попыток приобрести полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутинью. Как утверждает Sport.es, каталонцы сделали новое предложение по 25-летнему бразильцу – 105 миллионов фунтов стерлингов.

По данным испанского издания, "красные" готовы отпустить Коутинью за 132 миллиона, в то время как "Барселона" готова поднять предложение только до 120 миллионов. Летом "Ливерпуль" ответил отказом на все предложения "Барселоны" по трансферу Коутинью.

В текущем сезоне хавбек провел за "Ливерпуль" 9 игр во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.