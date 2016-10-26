"Барселона" считает оскорбительной критику со стороны Федерации футбола Испании

"Барселона" ответила на критику Федерации футбола Испании относительно инцидента с празднованием забитого мяча в ворота "Валенсии" около фанатской трибуны соперника. На официальном сайте клуба было размещено заявление, в котором говорится о том, что оценка дисциплинарного комитета Федерации является несправедливой и несовместимой с принципами, которыми должна руководствоваться организация.

"Барселона" считает формулировку дисциплинарного комитета Федерации футбола Испании в отношении поведения игроков нашей команды в матче 9-го тура ла лиги против "Валенсии" абсолютно недопустимой и оскорбительной. Мы не разделяем слова о том, что празднование гола некоторыми игроками "Барселоны" около болельщицкого сектора соперника является провокацией и высмеивает футболистов.



Также стоит отметить, что во время матча и после финального свистка в адрес судейской бригады поступали оскорбления со стороны болельщиков "Валенсии", которые позволили себе бросить пластиковую бутылку в игроков "Барселоны", праздновавших забитый гол. Мы считаем недопустимой агрессию по отношению к игрокам каталонского клуба.



Клуб понимает, что после официального заявления "Барселоны" дисциплинарный комитет Федерации футбола Испании проанализирует нашу позицию и оценит правомерность празднования игроками команды каждого взятия ворот. Однако мы считаем, что в своих оценках организация должна, прежде всего, руководствоваться анализом фактов и существующими правилами дисциплинарного характера, избегая необъективную оценку действий любого рода. "Барселона" требует полной ответственности и беспристрастности, обеспечивающей честную игру и дружескую атмосферу во время матчей", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте каталонского клуба.

Напомним, что на 94-й минуте встречи нападающий "Барселоны" Лионель Месси реализовал пенальти, обеспечив своей команде победу со счетом 3:2. Игроки каталонского клуба начали праздновать взятие ворот около трибуны болельщиков хозяев. В ответ на это с трибуны была брошена пластиковая бутылка, которая попала в футболистов "Барселоны". Луис Суарес упал на газон, а Месси эмоционально отреагировал на случившееся оскорблениями в адрес болельщиков "Валенсии".

Федерация футбола Испании раскритиковала игроков каталонского клуба за излишне эмоциональную реакцию и празднование гола перед фанатами хозяев поля, при этом отметив, что не оправдывает поведение болельщиков "Валенсии".

Федерация футбола Испании оштрафовала "Валенсию" за брошенную бутылку