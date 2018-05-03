"Барселона" - "Реал": видеотрансляция главного матча Испании

Социальная сеть Одноклассники в воскресенье, 6 мая, проведет прямую трансляцию матча 36-го тура чемпионата Испании по футболу, класико "Барселона" - "Реал" в разрешении Ultra HD (4K). Игру двух главных испанских команд покажет компания "Телеспорт".

Трансляция встречи, которая пройдет на "Камп Ноу", домашнем стадионе "Барселоны" в столице Каталонии, начнется в 21.45 по московскому времени. В этом туре сине-гранатовые впервые выйдут на поле в качестве новых чемпионов Испании, титул они завоевали в 25-й раз в истории. Мадридцы на этой неделе в третий раз подряд вышли в финал Лиги чемпионов, которую первыми в современной истории выиграли дважды подряд.

Смотреть матч в разрешении 4К можно будет с любых устройств: в веб-версии Одноклассников, в мобильных приложениях ОК на iOS и Android, а также на большом экране телевизора с технологией Smart TV или Android TV в приложении "ОК Видео".

Видеотрансляция будет доступна на сайте "СЭ". Онлайн-трансляция матча "Барселона" – "Реал" – здесь.

Турнирная таблица, календарь и результаты чемпионата Испании - здесь