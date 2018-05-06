"Барселона" — "Реал": стартовые составы

"Барселона" и "Реал" объявили стартовые составы на матч 36 тура чемпионата Испании. Обе команды выставили сильнейших, хотя ранее СМИ сообщали, что "сливочные" сыграют полурезервом. Напомним, каталонцы уже оформили чемпионский титул, в то время как Королевский клуб занимает третью строчку и борется за место в Лиге чемпионов на следующий год.

"Барселона": тер Штеген - Альба, Юмтити, Пике, Роберто, - Иньеста, Бускетс, Ракитич, Коутинью - Суарес, Месси.

"Реал": Навас - Марселу, Рамос, Варан, Начо - Кроос, Каземиру, Модрич - Роналду, Бензема, Бейл.

Матч "Барселона" - "Реал" состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.