"Барселона" - "Реал". Роналду забил 400-й гол мадридцев в "класико"

1 - Real Madrid are the first team in El Clasico history to score 400 goals in all competitions:



1 - Arthur Johnson 1902

100 - Sabino Barinaga 1948

200 - Paco Gento 1966

300 - Iván Luis Zamorano 1993

400 - CRISTIANO RONALDO 2018



Milestone. pic.twitter.com/oFokbqzx7B