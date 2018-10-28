"Барселона" - "Реал": видеотрансляция матча - в 18.15

В воскресенье, 28 октября, состоится главный матч чемпионата Испании по футболу, первое класико в сезоне-2018/19 "Барселона" – "Реал". Игра 10-го тура ла лиги пройдет на стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии и начнется в 18.15 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Реал". Также вы сможете смотреть игру в прямом эфире – плеер будет доступен на этой странице.

"Барселона" перед туром возглавляла турнирную таблицу ла лиги с 18 очками. В субботу на первое место поднялся "Атлетико" – 19 очков после победы над "Реал Сосьедад" на своем поле (2:0), также с каталонцами сравнялись соседи из "Эспаньола" после гостевой ничьей с "Вальядолидом" (1:1). "Реал" перед воскресеньем располагается на 8-й строчке с 14 очками и в случае победы над принципиальным соперником может подняться не выше четвертой – 17 баллов у "Алавеса", который сегодня примет "Вильярреал".

"Барселона" – "Реал": чемпионат Испании, ла лига, 10-й тур, 28 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 18.15 (мск)

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