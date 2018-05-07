"Барселона" - "Реал": Иньеста остановился на 38-м класико

Для полузащитника "Барселоны" Андреса Иньесты минувшее класико стало 38-м в карьере. По числу матчей против "Реала" он уступил только Хави. Рекорд принадлежит Маноло Санчису, который с 1983 по 2001 год принял участие в 43 встречах с "Барселоной". (Кирилл БУРДАКОВ)
Лидеры по матчам
|
Игрок
|
Клуб
|
Матчи
|
Маноло САНЧИС
|
Реал
|
43
|
ХАВИ
|
Барселона
|
42
|
ХЕНТО
|
Реал
|
42
|
Андрес ИНЬЕСТА
|
Барселона
|
38
|
Лионель МЕССИ
|
Барселона
|
38
|
СЕРХИО РАМОС
|
Реал
|
38
|
Фернандо ЙЕРРО
|
Реал
|
37
|
Икер КАСИЛЬЯС
|
Реал
|
37
|
РАУЛЬ
|
Реал
|
37