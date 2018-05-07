00:15 | Футбол — Испания

"Барселона" - "Реал": Иньеста остановился на 38-м класико


Для полузащитника "Барселоны" Андреса Иньесты минувшее класико стало 38-м в карьере. По числу матчей против "Реала" он уступил только Хави. Рекорд принадлежит Маноло Санчису, который с 1983 по 2001 год принял участие в 43 встречах с "Барселоной". (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры по матчам

Игрок

Клуб

Матчи

Маноло САНЧИС

Реал

43

ХАВИ

Барселона

42

ХЕНТО

Реал

42

Андрес ИНЬЕСТА

Барселона

38

Лионель МЕССИ

Барселона

38

СЕРХИО РАМОС

Реал

38

Фернандо ЙЕРРО

Реал

37

Икер КАСИЛЬЯС

Реал

37

РАУЛЬ

Реал

37
Барселона - Реал

 

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