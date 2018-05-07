"Барселона" - "Реал": Иньеста остановился на 38-м класико

Для полузащитника "Барселоны" Андреса Иньесты минувшее класико стало 38-м в карьере. По числу матчей против "Реала" он уступил только Хави. Рекорд принадлежит Маноло Санчису, который с 1983 по 2001 год принял участие в 43 встречах с "Барселоной". (Кирилл БУРДАКОВ)

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