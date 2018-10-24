"Барселона" - "Реал": видеотрансляция класико 28 октября - в 18.15

В воскресенье, 28 октября, состоится один из главных матчей европейского футбольного сезона – в Испании в первом класико в чемпионате-2018/19 встретятся "Барселона" и "Реал". Игра пройдет на стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии и начнется в 18.15 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Реал". Также вы сможете смотреть игру в прямом эфире – плеер будет доступен на этой странице.

Матч "Барселона" – "Реал" в это воскресенье, 28 октября, станет первой встречей принципиальных соперников с 2007 года, в которой на поле не появятся две главные звезды мирового футбола – Лионель Месси и Криштиану Роналду. Португалец летом покинул Мадрид и перешел в "Ювентус", а аргентинский лидер каталонцев в предыдущее воскресенье получил травму руки в матче с "Севильей" и потратит на восстановление около трех недель. Тем не менее, игра на "Камп Ноу" наверняка по традиции получится яркой. Не пропустите!

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