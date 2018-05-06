23:30 6 мая | Футбол — Испания

"Барселона" - "Реал": арбитр не назначил пенальти в ворота каталонцев

3

На 76-й минуте матча 36-го тура чемпионата Испании "Барселона""Реал" ошибся арбитр Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандес, не наказавший хозяев поля пенальти. В том эпизоде Жорди Альба в своей штрафной сыграл грубо против Марселу и сбил его. Судья не назначил 11-метровый удар и продолжил игру. (Александр БОБРОВ)

Текстовая трансляция матча "Барселона" – "Реал"

Барселона – Реал
3
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Flamenco

сомневаюсь, что Бобров вообще разбирается в футболе! Репортаж с пивной ни о чем!!

00:49

Flamenco

он типа реабилитировался за удаление Роберто!!! Козел

00:14

volish17

Судью на мыло, кричали со всех сторон..

23:38 6 мая

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!