"Барселона" - "Реал": арбитр не назначил пенальти в ворота каталонцев

На 76-й минуте матча 36-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Реал" ошибся арбитр Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандес, не наказавший хозяев поля пенальти. В том эпизоде Жорди Альба в своей штрафной сыграл грубо против Марселу и сбил его. Судья не назначил 11-метровый удар и продолжил игру. (Александр БОБРОВ)

Текстовая трансляция матча "Барселона" – "Реал"