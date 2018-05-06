"Барселона" - "Реал": арбитр не назначил пенальти в ворота каталонцев

На 76-й минуте матча 36-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Реал" ошибся арбитр Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандес, не наказавший хозяев поля пенальти. В том эпизоде Жорди Альба в своей штрафной сыграл грубо против Марселу и сбил его. Судья не назначил 11-метровый удар и продолжил игру. (Александр БОБРОВ)
Flamenco
сомневаюсь, что Бобров вообще разбирается в футболе! Репортаж с пивной ни о чем!!
00:49
Flamenco
он типа реабилитировался за удаление Роберто!!! Козел
00:14
volish17
Судью на мыло, кричали со всех сторон..
23:38 6 мая