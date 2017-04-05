"Барселона" разгромила "Севилью", Месси оформил дубль

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Барселона" с крупным счетом обыграла "Севилью" – 3:0. Дублем в составе хозяев поля отметился нападающий Лионель Месси. Еще один гол на счету форварда Луиса Суареса.

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30-й тур

"Барселона" – "Севилья" – 3:0 (3:0)

Голы: Л.Суарес, 25 (1:0). Месси, 28 (2:0). Месси, 33 (3:0).

"Барселона": тер Штеген, Пике (Динь, 77), Маскерано, Юмтити, Бускетс, Месси, Ракитич (Аленья, 80), Иньеста, Серхи Роберто, Л.Суарес (Пако Алькасер, 65), Неймар.

"Севилья": Рико, Мариану, Меркадо (Краневиттер, 46), Пареха, Лангле, Эскудеро, Насри (Сарабия, 46), Н`Зонзи, Иборра (Йоветич, 76), Витоло, Корреа.

Предупреждения: Пике, 15. Иборра, 38. Витоло, 57. Бускетс, 71. Аленья, 84.

Удаление: Витоло, 90+1.

Судья: Клос Гомес.

5 апреля. Барселона. Стадион Camp Nou.