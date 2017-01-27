"Барселона" разгромила "Реал Сосьедад" и вышла в полуфинал Кубка Испании

"Барселона" в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании разгромила на своем поле "Реал Сосьедад" со счетом 5:2. Дублем в этой встрече отличился Денис Суарес, еще по голу забили Луис Суарес, Лионель Месси и Арда Туран.
В первом поединке каталонцы также одержали победу - 1:0. Команда вышла в полуфинал турнира. Ранее в эту стадию пробились "Алавес", "Сельта" и "Атлетико".
Кубок Испании
1/4 финала
"Барселона" - "Реал Сосьедад" - 5:2 (1:0)
Голы: Д.Суарес, 17 (1:0). Месси, 55 - с пенальти (2:0). Хуанми, 62 (2:1). Л.Суарес, 63 (3:1). Виллиан Жозе, 73 (3:2). Арда Туран, 80 (4:2). Д.Суарес, 82 (5:2).
"Барселона": Силлессен, Пике, Маскерано (Ракитич, 66), Жорди Альба, Юмтити, Серхи Роберто (Алейш Видаль, 46), Андре Гомиш, Д.Суарес, Месси, Л.Суарес, Неймар (Арда Туран, 75).
"Реал Сосьедад": Рульи, Берчиче, Навас, Мартинес, Элустондо (Одриосола, 76), Хаби Прието (Каналес, 57), Сурутуса, Ильярраменди, Ойярсабаль, Вела (Хуанми, 57), Виллиан Жозе.
Предупреждения: Жорди Альба, 40. Неймар, 40. Вела, 40. Берчиче, 43. Л.Суарес, 51. Мартинес, 54.
Судья: Мартинес Мунуэра.
26 января. Барселона. Стадион Camp Nou.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/cup/2016-2017/playoff/
Flamenco
В первом поединке каталонцы также одержали победу - 2:0. Команда вышла в полуфинал турнира. Ранее в эту стадию пробились "Алавес", "Сельта" и "Атлетико". _____________________________________________________________________________________________________________ Это уже перебор! Если у себя в голове не можете обнаружит достоверную информацию, тогда совет: обратитесь например "Футбол на куличках" итд... не позорьтесь, сколько можно!!! Статью нужно строчит на трезвую голову))
08:59
Спартач и че?
Как всегда Месси и куча ногамячистов.
01:38
Алый Дракон
"Барселона", как и "Реал" (как и все остальные) выставила полурезервный состав, но "слить" Кубок не получилось )... Вот же ирония судьбы - с начала сезона Луис Энрике с "Барсой" играют отвратительно, коуч находится под угрозой увольнения, в то время как Зидан с "Реалом" идут победной поступью, а самому Зизу в несколько раз увеличивают з/п - в итоге же именно "Реал" сейчас "падает в лужу", а "Барселона" играючи проходит дальше )... Так кто "лузер"-то, а, глоры "Реала" и "Барсы"?)... З. Ы. Мне обе команды фиолетовы - я "болею" за "Ювентус" )...
01:31
saiga
В первом матче 1/4 финала "Барселона" выиграла гостевой матч со счетом 1:0. Дилетант на сайте "С-Э", хотя бы хоть немного разбирайся в спорте, это тебе неспорт-кибер.
01:30