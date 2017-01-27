"Барселона" разгромила "Реал Сосьедад" и вышла в полуфинал Кубка Испании

"Барселона" в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании разгромила на своем поле "Реал Сосьедад" со счетом 5:2. Дублем в этой встрече отличился Денис Суарес, еще по голу забили Луис Суарес, Лионель Месси и Арда Туран.

В первом поединке каталонцы также одержали победу - 1:0. Команда вышла в полуфинал турнира. Ранее в эту стадию пробились "Алавес", "Сельта" и "Атлетико".

Кубок Испании

1/4 финала

"Барселона" - "Реал Сосьедад" - 5:2 (1:0)

Голы: Д.Суарес, 17 (1:0). Месси, 55 - с пенальти (2:0). Хуанми, 62 (2:1). Л.Суарес, 63 (3:1). Виллиан Жозе, 73 (3:2). Арда Туран, 80 (4:2). Д.Суарес, 82 (5:2).

"Барселона": Силлессен, Пике, Маскерано (Ракитич, 66), Жорди Альба, Юмтити, Серхи Роберто (Алейш Видаль, 46), Андре Гомиш, Д.Суарес, Месси, Л.Суарес, Неймар (Арда Туран, 75).

"Реал Сосьедад": Рульи, Берчиче, Навас, Мартинес, Элустондо (Одриосола, 76), Хаби Прието (Каналес, 57), Сурутуса, Ильярраменди, Ойярсабаль, Вела (Хуанми, 57), Виллиан Жозе.

Предупреждения: Жорди Альба, 40. Неймар, 40. Вела, 40. Берчиче, 43. Л.Суарес, 51. Мартинес, 54.

Судья: Мартинес Мунуэра.

26 января. Барселона. Стадион Camp Nou.