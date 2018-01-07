"Барселона" разгромила "Леванте" в юбилейном матче Месси

"Барселона" обыграла "Леванте" в матче 18-го тура чемпионата Испании - 3:0. Счет открыл Лионель Месси, для которого игра стала 400-й в ла лиге. Это 365-й мяч аргентинца в национальном чемпионате, он повторил рекорд экс-форварда "Баварии" Герда Мюллера по голам чемпионатах "Большой пятерки".

"Барса" лидирует в чемпионате Испании, опережая "Атлетико" на 9 очков.

Чемпионат Испании

Ла лига

18-й тур

"Барселона" - "Леванте" - 3:0 (2:0)

Голы: Месси, 12 (1:0). Луис Суарес, 38 (2:0). Паулинью, 90+3 (3:0).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто (Арнаис, 85), Фермален, Маскерано, Жорди Альба, Дембеле (Семеду, 67), Ракитич, Паулинью, Иньеста (Андре Гомеш, 76), Луис Суарес, Месси.

"Леванте": Ойер Оласабаль, Мур, Кабако, Постиго, Луна, Лукич, Дукуре, Лерма (Робер, 62), Хасон (Самуэль Гарсия, 83), Иви Лопес, Боатенг (Нано, 74).

Предупреждения: Лерма, 8. Постиго, 31. Боатенг, 70. Робер, 84.

Судья: Дель Серро Гранде.