"Барселона" разгромила "Лас-Пальмас", Суарес оформил дубль

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Барселона" с крупным счетом переиграла "Лас-Пальмас" – 5:0. В составе каталонцев голами отличились нападающий Лионель Месси, полузащитник Арда Туран, защитник Алейш Видаль, а форвард Луис Суарес оформил дубль.

Благодаря этой победе подопечные Луиса Энрике сократили отставание от лидирующего "Реала" на два очка, но у мадридцев имеются два матча в запасе. "Лас-Пальмас" располагается на восьмом месте.

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18-й тур

"Барселона" – "Лас-Пальмас" – 5:0 (1:0)

Голы: Суарес, 14 (1:0). Месси, 52 (2:0). Суарес, 57 (3:0). Арда Туран, 59 (4:0). Алейш Видаль, 80 (5:0).

"Барселона": тер Штеген, Алейш Видаль, Юмтити, Маскерано, Жорди Альба, Бускетс (Матье, 73), Рафинья, Андре Гомиш (Ракитич, 62), Месси, Суарес (Пако Алькасер, 68), Арда Туран.

"Лас-Пальмас": Хави Варас, Мишел, Д.Гарсия (Артилес, 34), Лемос, Элдер Лопеш, Эль-Жар (Ливая, 74), Меса, Гомес (М.Гарсия, 62), Вьера, Тана, Боатенг.

Предупреждения: Меса, 2. Рафинья, 25. Маскерано, 29. Андре Гомиш, 32. Элдер Лопеш, 42. Боатенг, 55. Ливая, 77.

Судья: Ундиано Мальенко.

14 января. Барселона. Стадион Camp Nou.