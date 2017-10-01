"Барселона" разгромила "Лас-Пальмас" при пустых трибунах

Матч 7-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Лас-Пальмас" завершился крупной победой хозяев поля – 3:0. Голами отметились полузащитник Серхио Бускетс, а также нападающий Лионель Месси, оформивший дубль.

Напомним, что проведение матча было утверждено в последнюю минуту, но игра проходила без зрителей. За несколько часов до встречи появилась информация, что матч будет отменен из-за беспорядков в Каталонии. В регионе проходит референдум о независимости от Испании. Он не был признан законным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией.

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7-й тур

"Барселона" - "Лас-Пальмас" - 3:0 (0:0)

Голы: Бускетс, 49 (1:0). Месси, 70 (2:0). Месси, 77 (3:0).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Маскерано, Пике, Жорди Альба, Алейш Видаль (Ракитич, 46), Бускетс, Паулинью (Иньеста, 46. Андре Гомиш, 84), Д..Суарес, Месси, Л.Суарес.

"Лас-Пальмас": Чичисола, Мишел, Ксимо Наварро, Лемос, Эррера, Тана (Толедо, 78), Аквилани, Эрнан (Гомес, 78), Вьера, Таннан, Кальери.

Предупреждения: Паулинью, 33. Пике, 35. Бускетс, 45. Жорди Альба, 45+1. Л.Суарес, 51. Ксимо Наварро, 59.

Судья: Монтера.

1 октября. Барселона. Стадион Camp Nou.

Трансляция матча "Барселона" – "Лас-Пальмас" //

Матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" без зрителей из-за референдума. LIVE!